الألعاب العربية.. منتخب كرة السلة على الكراسي يحقق ثاني انتصار

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي، ثاني انتصار له ضمن الألعاب العربية في طبعتها الـ 15، الجارية وقائعها بالجزائر ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وفاز مساء أمس السبت، الخضر لكرة السلة على الكراسي، على منتخب الإمارات بنتيجة ثقيلة، استقرت على 84-30، بالقاعة المتعددة الرياضات سطاوالي بالجزائر العاصمة.

وكان المنتخب الوطني، معفى من الجولة الافتتاحية، قبل أن يحقق انتصارين في الجولتين الثانية والثالثة، أمام السعودية والإمارات، في انتظار أن يواجه فلسطين اليوم الأحد، بداية من الساعة 16:30

وسيختتم الخضر لكرة السلة على الكراسي، دور المجموعات غدا الاثنين بمواجهة منتخب ليبيا بداية من الساعة 19:00 برسم الجولة الخامسة والأخيرة.

وسيلعب نصف النهائي يوم الثلاثاء، ويجمع الأول بين متصدر المجموعة وصاحب المركز الرابع، والثاني بين وصيف المجموعة وصاحب المركز الثالث.

على أن تلعب المباراة الترتيبة الأربعاء على الساعة 16:30، فيما ينطلق النهائي بداية من الساعة 19:00 من ذات اليوم.