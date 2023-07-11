الألعاب العربية.. نسرين حويلي تتوج بالذهب في سباق فردي ضد الساعة
بقلم محمد.ل
توجت الدراجة الجزائرية، نسرين حويلي، بميدالية ذهبية، في النسخة الـ 15 من الألعاب العربية، الجارية وقائعها بالجزائر، ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.
وجاء تتويج البطلة الإفريقية، نسرين حويلي، اليوم الثلاثاء، في سياق فردي ضد الساعة-سيدات، على طول 15.5 كلم في تيبازة.
وقطعت حويلي المسافة في زمن قدره 21د53ثا26ج أمام ميران الفارس من سوريا 23د06ث29ج ودانه بنت عدنان سمباوه من السعودية 23د14ثا71ج.
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