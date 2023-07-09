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الرياضة

الألعاب العربية.. نهائي جزائري في كرة الريشة زوجي رجال

بقلم محمد.ل
الألعاب العربية.. نهائي جزائري في كرة الريشة زوجي رجال
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سيحمل نهائي زوجي رجال لـ “كرة الريشة“، ضمن الألعاب العربية “الجزائر 2023” نكهة جزائرية خالصة، بعد تأهل كل من الثنائي كسيلة معمري يوسف صبري مدال من جهة وعادل حامق وعبد الرحيم بلعربي في الجهة المقابلة.

وتأهل ثنائي زوجي الرجال في “البادمنتون” كسيلة معمري ويوسف صبري مدال، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي، ضد الثنائي الأردني سامي محمود ابو الراح واحمد بهاء الشنيق.

بينما حسم الثنائي الآخر، عادل حامق وعبد الرحيم بلعربي، تأشيرة النهائي على حساب الثنائي الجزائري الآخر، سيف الدين العرباوي ومحمد عزيز اوشفون.

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