الألعاب العربية.. وداد يسلي تهدي الجزائر ذهبية رابعة

تعزّز رصيد الجزائر في الألعاب العربية “الجزائر 2023”، بميدالية ذهبية جديدة، حققتها البطلة وداد يسلي، ليرتفع رصيد العناصر الوطنية من المعدن النفيس، إلى 4 ميداليات.

وفازت وداد يسلي، بالذهبية أمس الثلاثاء، في مسابقة رمي الرمح لدورة الألعاب العربية برمية قدرها 47.18 متر.

وقبل ذلك، كانت الجزائر قد حصدت 3 ميداليات ذهبية في الألعاب العربية، عن طريق كل من سعاد عزي، في مسابقة 10 ألاف متر مشي للسيدات، وعبد الحق ميسوني، في رمي الصولجان (ف32)، ومحمد وشان، في مسابقة رمي الرمح (ف 56/57) الخاصة برياضيي ألعاب القوى لذوي الهمم بوهران.