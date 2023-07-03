الجزائر تشارك بـ 454 رياضي في الألعاب العربية

تشارك الجزائر، بصفتها البلد المنظم للألعاب العربية المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري، بـ 454 رياضيا، حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري، حمزة دغدغ.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين، مرفوقا بالأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، أكد حمزة دغدغ. بأن الجزائر، ستشارك ببعثة قوامها 643 عضوا. بينهم 454 رياضي ورياضية في الدورة الـ 15 للألعاب العربية.

وحسب ذات المتحدث. فإن المشاركة الجزائرية تتوزع على: 279 رياضي، و175 رياضية و150 من المؤطرين و39 عضوا يمثلون الطاقم الإداري والطبي.