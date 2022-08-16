الألعاب العسكرية الدولية: إنطلاق سباق العربات القتالية

انطلقت اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022 ببوغار بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى المرحلة الأولى من الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022” والمتمثلة في سباق العربات القتالية – فردي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه المرحلةعرفت مشاركة خمس (05) دول (الجزائر، الصين، بيلاروسيا، أوزبكستان، فنزويلا) تنافسوا على طول المضمار الذي يبلغ 3220 متر مقسم على عدة حواجز، حيث يشارك كل فريق بثلاث (03) عربات ويتخلل هذا السباق رمي بأسلحة المتن للعربة على مسافات مختلفة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر تحتضن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 27 أوت 2022، المنافسة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022”.