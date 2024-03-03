الأمراض العقلية.. إجراء تحقيقات وطنية حول إدمان المخدرات ضروري

أكد رئيس مصلحة الأمراض العقلية و الإدمان بالمركز الإستشفائي الجامعي ندير محمد، عباس زيري، على ضرورة القيام بتحقيقات وطنية حول إدمان المخدرات. من أجل التعرف أكثر على الظاهرة والمخدرات المستهلكة.

وأشار الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي بكلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو. الذي قدم مداخلة أمام المؤتمر الوطني الـ22 للأمراض العقلية. إلى أهمية إنجاز دراسات حول ظاهرة ادمان المخدرات عبر كامل التراب الوطني و القيام بتحقيقات وطنية حول هذه الظاهرة من أجل إحاطة افضل بها.

و أوضح في ذات السياق ان هناك دراسات أجرتها مراكز استشفائية جامعية مثل تلك التي قامت بها مؤسسة تيزي وزو. لكن و من اجل التكفل بشكل افضل بهذه الاشكالية يجب القيام بتحقيقات ذات بعد وطني. مضيفا أن هذا العمل سيسمح بالحصول على بطاقة حقيقية لمجموع المؤثرات العقلية المستهلكة في بلادنا.

كما ألح ذات المختص على ضرورة إشراك الجميع من وسائل الإعلام و الاسرة و المجتمع المدني و السلطات. و الاطباء في الوقاية الأولية من ادمان المخدرات من خلال تكثيف التحسيس ضد هذه الافة.

في هذا الصدد اكدت الأستاذة بن سعيدة من المؤسسة الاستشفائية الرازي بعنابة, في مداخلتها, على دور الاسرة في الوقاية و التكفل بالأشخاص المدمنين.

و أضافت في مداخلتها أنه اذا كانت الاسرة جزء من المشكلة بسبب النزاعات العائلية و غياب الإتصال و العنف. مما يؤدي إلى إدمان الفرد او الافراد الأكثر هشاشة للمخدرات. فإنها تصبح بالتالي جزء من الحل.