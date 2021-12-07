قناة النهار الأمطار تفضح سياسة “البريكولاج”..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2021 - 13:14 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 113 0 الأمطار تفضح سياسة “البريكولاج”..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها رابط دائم : https://nhar.tv/s7i3x اقرأ أيضا 9 قتلى و 24 جريحا بعد مجازر على الطرقات خلال 24 ساعة! الوطني 20 نوفمبر الثلوج تحاصر 10 ولايات.. طرقات مغلقة والدرك الوطني يحذّر الوطني 03 ديسمبر البويرة.. الجيش يتدخل لفتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج بأعالي تيكجدة الوطني 05 ديسمبر الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة و الحذر جراء التقلبات الجوية الوطني 29 نوفمبر