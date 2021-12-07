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قناة النهار

الأمطار تفضح سياسة “البريكولاج”..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها

بقلم قناة النهار
الأمطار تفضح سياسة “البريكولاج”..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها
صورة مركبة
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الأمطار تفضح سياسة “البريكولاج”..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها

رابط دائم : https://nhar.tv/s7i3x
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