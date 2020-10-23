الأمم المتحدة: إتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا

وقّعت اللجان العسكرية الليبية المشتركة،اليوم الجمعة، على إتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بعد محادثات بجنيف برعاية الأمم المتحدة.

وناقشت الوفود العسكرية، وقف إطلاق النار في ليبيا وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل “علامة فارقة “في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم”