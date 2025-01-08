الأمم المتحدة: تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام

تم تجديد عضوية الجزائر في لجنة بناء السلام للسنة الثانية على التوالي في إطار عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي.

وحسب هيئة الأمم المتحدة يؤكد هذا القرار الاعتراف الدولي بالتزام الجزائر من أجل السلم والاستقرار في العالم.

كما يمثل علامة ثقة للجزائر التي لقيت مساهمتها البناءة في عمل لجنة بناء السلام خلال سنة 2024 ترحيب عديد الوفود.

إضافة إلى أن تجديد العضوية يأتي في مرحلة محورية تميزها المراجعة الخماسية لنظام بناء السلام، التي ستجرى خلال سنة 2025.

وتمنح هذه المراجعة التي تهدف إلى تقييم مدى فعالية الأدوات و الآليات. التي وضعتها الأمم المتحدة, فرصة فريدة لدعم عمل المجتمع الدولي من اجل سلام مستدام.

وتعتبر لجنة بناء السلام التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. و مجلس الأمن جهازا استشاريا ما بين الحكومات مكلفة بدعم جهود تعزيز السلام في البلدان المتضررة بالنزاعات.

كما أنها تقدم استشارات إستراتيجية و تنسق بين الأعمال. و تساهم في تقديم دعم مالي و تقني للبلدان المعنية.

وتضم اللجنة 31 بلدا منها الدول الاعضاء السبعة في مجلس الأمن. من بينها الدول الخمس دائمة العضوية.