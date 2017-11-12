الأمم المتحدة تجري أوّل عملية إجلاء من ليبيا

قامت الأمم المتّحدة اليوم الأحد، بإجلاء أول مجموعة من اللاجئين “الأكثر عرضة للخطر” من ليبيا ونقلهم إلى النيجر.

وأوضحت بعثة الأمم المتّحدة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد.

أنّ “25 لاجئا غادروا أمس من مطار امعيتيقة في طرابلس، في طريقهم إلى نيامي بالنيجر.

في إطار مبادرة للإجلاء الإنساني بين مفوضية اللاّجئين والسّلطات الليبية وحكومة النيجر”.

وأكّد البيان أن حكومة النّيجر وافقت على استضافة هذه المجموعة إلى حين معالجةطلبات أفرادها الخاصّة بإعادة التّوطين .

وأشار بيان البعثة إلى أنّ هذا النوع من الإجلاء الإنساني يعدّ خطوة مهمّة جدا.

من حيث ضرورة إيجاد حلول آمنة ومسارات بديلة للاّجئين الأكثر ضعفا في ليبيا.