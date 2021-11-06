الأمم المتحدة تصفع “المخزن” بخصوص مكان إغتيال الرعايا الجزائريين!

أوضحت منظمة الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن اغتيال الرعايا الجزائريين من قبل المغرب بواسطة سلاح فتاك متطور حصل في الأراضي الصحراوية بالقرب من بير لحلو.

هذا وأكد مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، انه يمكن التأكيد الآن بأن موقع القصف يوجد في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو.

وأضاف نفس المتحدث بأن بعثة “المينورسو” لاحظت شاحنتين بترقيم جزائري متوقفتين، الواحدة موازية للأخرى لحقت بهما أضرار مادية جسيمة وتعرضتا للتفحم.

كما أن هذه المعاينة أكدتها دورية لبعثة المينورسو تم ارسالها الى موقع الهجوم في 3 نوفمبر أي بعد 24 ساعة من ابلاغها.

لتفند هذه التفاصيل المقدمة من طرف الأمم المتحدة اكاذيب وسائل اعلام “المخزن”، والتي روجت لعدم مسؤولية المغرب في هذا العمل الإرهابي الجبان، حيث ادعت بأن سائقي الشاحنات الجزائريين الثلاثة كانوا في المنطقة العازلة منزوعة السلاح الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة والتي تقسم الصحراء الغربية.