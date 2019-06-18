الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في ظروف اعتقال ووفاة مرسي

دعا روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف وفاة محمد مرسي.

وأضاف ذات المسؤول الأممي، “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز مرسي الرئيس المصري السابق، بما في ذلك إمكانية وصوله

إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات”، قائلا “يبدو أنه

احتجز في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة”، مؤكد أنه “يجب إجراء التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى

مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوّض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة، في ظروف وفاته”.

كما أصر ذات المتحدث على أن يتناول “التحقيق كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب ست سنوات”.