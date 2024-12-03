الأمم المتحدة تُثمن جهود الجزائر في مرافقة اللاجئين

ثمن المفوض السامي المساعد لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل توفير الظروف المواتية لاستقبال اللاجئين ومرافقتهم.

وجاء ذلك، على هامش إستقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، يوم أمس الإثنين، للمفوض السامي المساعد لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ازو رؤوف.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة لكلا الطرفين لتناول التعاون الثنائي بين الجزائر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطرق الطرفان، لمسألة تكثيف التنسيق بهدف التكفل الأمثل بشؤون اللاجئين. وكذا استعراض وتثمين الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل توفير الظروف المواتية لاستقبالهم ومرافقتهم.

وخلال الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر، سيتنقل المفوض السامي المساعد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف.

أين سيكون له لقاءات مع السلطات الصحراوية وممثلين عن المجتمع المدني. سيتم خلالها التطرق إلى كيفية تعزيز المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين. ودراسة السبل الهادفة إلى ضمان الإلمام والتكفل الأحسن بانشغالاتهم.