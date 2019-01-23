الأمن الأمريكي يحبط هجوما بالقنابل على “بلدة إسلامية” في نيويورك

أعلنت السلطات الأميركية اعتقال أربعة أشخاص، خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة إسلامبرغ في نيويورك.

حيث ضبط المحققين ثلاث قنابل محلية الصنع، ونحو عشرين بندقية.

وصرح باتريك فيلان قائد شرطة غريس في نيويورك، أثناء مؤتمر صحفي إنه تم الكشف عن المؤامرة المدبرة.

بعدما تم إبلاغ أمن مدرسة “أوديسي أكاديمي” في غريس عن حوار ذار بين طالبين.

حيث أطلع طالب زميلا له على صورة لطالب آخر وقال له “إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك”؟.

وبعد أن قامت الشرطة المحلية بالتحدث إليهم، وقادت التحقيقات إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص.

من بينهم طالب قاصر،خططوا لمهاجمة بلدة المسلمة الصغيرة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت إسلامبرغ هدفا في الماضي، فقبل نحو عامين، عوقب رجل من تنيسي بالسجن حوالي 20 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.