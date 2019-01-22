الأمن الروسي ينقذ طائرة من الإختطاف على أرض مطار

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم أن قوى الأمن ألقت القبض على رجل حاول خطف طائرة ركاب روسية .

وهي في رحلة داخلية وسط البلاد، وتحويل مسارها إلى أفغانستان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول بافل، وهو في الـواحد والأربعين من عمره.

أثناء رحلة، سورغوت موسكو طالب أحد الركاب بإبلاغ طاقم الطائرة بتحويل مسارها إلى أفغانستان، قبل أن يتسنى إقناعه بضرورة الهبوط بالطائرة للتزود بالوقود.

وهبطت الطائرة لاحقا بسلام في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعيدا عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

وأكدت لجنة مكافحة الإرهاب أنه كان على متن الطائرة تسعة وستون راكبا بينهم طفل.

و أن أحدا منهم أو من أفراد الطاقم لم يصب بالأذى جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وذكرت السلطات أن الرجل سيواجه تهمة محاولة خطف طائرة، ما قد يعرضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 سنة إذا كان مسلحا.