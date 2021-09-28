الأمن الوطني: أزيد من 90 ألف مخالفة خلال موسم الإصطياف

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها سجلت خلال موسم الإصطياف للسنة الجارية، 90514 مخالفة. منها 89843 مخالفة متعلقة بعدم إحترام قانون المرور.

وجاء في حصيلة لذات المصالح، أنه تم تسجيل 4120 حادث مرور بالإقليم الحضري خلال موسم الإصطياف. بالإضافة إلى 671 مخالفة تم معاينتها من قبل قوات الشرطة العاملة بمراكز حراسة وتأمين الشواطئ. لاسيما ما تعلق بالاستيلاء غير الشرعي للشواطئ وممارسة نشاط حراسة المركبات دون رخصة، مع توقيف 605 شخص تورطوا في هذه القضايا.

وكانت المديرية العامة للأمن، قد سخرت 150 ألف شرطي لتأمين موسم الاصطياف، و73 مركز شرطة للحراسة وتأمين الشواطئ المسموحة للسباحة.

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