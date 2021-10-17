الأمن الوطني يحيي الذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة

تحيي المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد، الذكرى الستون لليوم الوطني للهجرة الموافق لـ 17 أكتوبر من كل سنة. تحت شعار “أكتوبر التلاحم ….درس في الوفاء”.

وبهذه المناسبة سطرت المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف أمن الولايات برنامجا متنوعا وثريا، يتضمن تنظيم محاضرات وندوات للوقوف على الذكرى المجيدة. تحت إشراف مجاهدين وأساتذة مختصين وإطارات من الأمن الوطني، وبمشاركة السلطات المحلية والأسرة الثورية مختلف الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى.

كما سيتم بالمناسبة إقامة معارض للصور وبث الأناشيد الوطنية، وكذا تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية وزياراتإلى متحف المجاهد.

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