الأمن الوطني يسطر مخططا عملياتيا بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين “سوقرال”، عن برنامج استثنائي يتضمن تكثيف عدد الرحلات خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وكذا يومي عيد الفطر، قصد الاستجابة لارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.

وحسب بيان للشركة، أكد أن المؤسسة ومع كل مناسبة دينية أو وطنية، تسهر على الرفع من جاهزيتها للتحكم الأمثل في العدد الهائل من المسافرين عبر مختلف المحطات. حيث وضعت برنامجا إستثنائيا لتسيير وضمان خدمة نوعية. قبل وأثناء وخلال يومي عيد الفطر المبارك.

كما يتضمن هذا البرنامج، تكثيف عدد الرحلات طيلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان المبارك ويومي عيد الفطر. بالتنسيق مع مختلف المديريات الولائية للنقل، مع وضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني، والحماية المدنية، للحفاظ على النظام العام داخل المحطات. بالإضافة كذلك إلى ضمان التدخل السريع في الحالات الإستعجالية، خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

وأضاف البيان، أنه تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات. فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين المتحصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط يومي العيد.

وأوضح البيان، أن سوقرال قرّرت مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال إلى ما بعد العيد. كما قررت العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية. لضمان الخدمة 24/24 ساعة. وتوجيه إرساليات إلى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات، لضمان التواجد يومي العيد المبارك.

وسيتم الإبقاء على البروتوكول الصحي بإلزام المسافرين ارتداء الكمامات الواقية، سواء للناقلين أو المسافرين، مع توفير أحواض الغسيل مع الغسول. والتحسيس الدائم بضرورة التعقيم في الحافلات قبل انطلاقها وتفادي الاكتظاظ على الأرصفة وعند النزول.