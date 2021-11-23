الأمن الوطني يشارك في الجمعية العامة للأنتربول بتركيا

يشارك المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال الدورة الـ89 للجمعية العامة للأنتربول بتركيا.

ويشارك مراقب عام للشرطة حاج سعيد أرزقي، في أشغال هذه الدورة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

ويرافق المفتش العام، وفد يضم كل من مدير الشرطة القضائية، ورئيس مصلحة التعاون الدولي ورئيس المكتب المركزي للأنتربول بالجزائر.

وتحتضن مدينة إسطنبول في تركيا، أشغال الدورة الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، من 23 إلى 25 نوفمبر 2021، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.

كما سيتم خلال هذه الدورة، مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في إطار منظمة الانتربول.

ويحضر هذه الدورة، قادة وممثلي مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء. ويأتي ذلك، بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات في العالم.

وتعد الشرطة الدولية من أكبر المنظمات الدولية، حيث تضم 194 دولة في عضويتها. واشتركت تركيا عام 1930، واستضافت اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول في عامي 1955 بإسطنبول و1996 بولاية أنطاليا.

وسيجتمع كبار ممثلي الشرطة من أكثر من 160 دولة في اجتماع الإنتربول الذي تعد تركيا من بين الأعضاء المؤسسين له. كما سيتم تمثيل 15 دولة في الاجتماع على المستوى الوزاري.

وستتم مناقشة التعاون في مكافحة الإرهاب، وستعرف الاجتماعات مناقشة واتخاذ قرار بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مكافحة الجريمة الدولية بشكل فعال. كما ستتم مناقشة الأساليب والتقنيات الجديدة.

ومن المتوقع أيضا أن يشمل التعاون بين الدول، وخاصة في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والكشف عن الإرهابيين. بالإضافة إلى الجمعية العامة، وهي هيئة عليا أخرى في المنظمة، سيعقد اجتماع اللجنة التنفيذية في اسطنبول.

كما سيتم انتخاب رئيس الانتربول ونواب الرئيس واللجنة التنفيذية. وستعقد الاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام في مركز مؤتمرات حليش.

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