الأمن الوطني يطلق حملة تحسيسية تحت شعار “معا رمضان دون حوادث “

تطلق المديرية العامة للأمن الوطني، حملة تحسيسية وطنية تحت شعار “معا لرمضان بدون حوادث” حسب بيان للمديرية.

وستعرف هذه الحملة التحسيسية الوطنية، برمجة نشاطات جوارية لفائدة سواق المركبات وكذا مستعملي الطريق العام ضمن إقليم اختصاص الامن الوطني حسب يالبيان .

وتهدف الحملة إلى تحسيس السائقين من أخطار الطرقات، إلى جانب توعيتهم بضرورة إحترام قواعد السياقة الآمنة والسليمة خلال شهر رمضان الكريم، يسهر على تجسيدها إطارات ورتباء من مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني عبر كافة التراب الوطني.

كما وضعت المديرية، تشكيل أمني من مختلف الوحدات العملياتية للشرطة، تسهر على ضمان تأمين الفضاءات الكبرى وكذا الساحات العمومية، الأسواق ونقاط البيع، المساجد، محطات نقل المسافرين،

بما فيها محطات الترامواي والميترو، فضلا على أماكن التسلية والترفيه، التي تعرف توافد كبير للعائلات والزوار، خاصة بعد الإفطار.

بالإضافة إلى ذلك سيتّم تسخير وحدات الأمن العمومي على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف انسيابية مرورية عالية،

من خلال تكثيف وتعزيز فصائل الأمن المروري، والاستعانة بالوسائل الحديثة للضبط المروري، على غرار أجهزة الرادار، كاميرات المراقبة وكذا التغطية الجوية لمروحيات الأمن الوطني لضبط وتسيير الحركة المرورية.

كما دعت المديرية، جميع مستخدمي الطريق العام بما فيهم السواق، إلى توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين السلامة المرورية، وعدم تجاوز السرعة المحددة أثناء تنقلاتهم، خاصة قبيل الإفطار،

ووضعت المديرية تحت تصرف السائقين، الرقم الأخضر 48-15 إلى جانب مختلف الدعائم الاتصالية الرقمية للشرطة،