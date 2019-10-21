الأمن الوطني يفتح التوظيف للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية توظيف في سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

وحسب بيان المديرية، يخص هذا الهياكل الإستشفائية للمديرية العامة للأمن الوطني المتواجدة بولايات الجزائر، وهران، سيدي بلعباس.

ويودع ملف الترشح للتوظيف لدى المصالح المحلية للشرطة، ممثلة في المصالح الولائية للموارد البشرية، إبتداءاً من تاريخ اليوم.

ويتشيل ملف الترشح من:

– طلب خطي للمشاركة.

– نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.

– نسخة طبق الأصل من الشهادة مرفقة بكشف النقاط.

– شهادة الإعفاء من الخدمة المدنية بالنسبة للمارسين الأخصائيين المساعدين.

– بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح.

– نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.

– شهادة السوابق العدلية، سارية المفعول.

– شهادة الجنسية.

– شهادة الميلاد رقم 13.

– شهادة الإقامة.

– الشهادات الطبية، (الطب العام، والطب الأمراض الصدرية).

– شهادة عائلية عند الإقتضاء.

– ستة (06) صور شمسية.

– شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الإختصاص إن وجدت.

– كشف النقاط للمسار الدراسي للمترشح.

ويحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقات والاختبارات بـ 20 يوم عمل إبتداءاً من تاريخ الإشهار عن المسابقات والاختبارات.