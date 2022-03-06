الأمن الوطني يُحذر السائقين!

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، سائقي المركبات ومستعملي الطريق العام، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة، على إثر الاضطراب الجوي الذي تعرفه بعض ولايات الوطن.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بيان لها، السواق وناقلي المسافرين والبضائع، بقواعد السلامة المرورية في ظل سوء الأحوال الجوية.

كما نصحت مديرية الأمن، السائقين، بإحترام السرعة أثناء سقوط الأمطار، ومسافة الأمان بين المركبات.

بالإضافة الى الاحترام الصارم لإشارات المرور داخل التجمعات السكنية وبالقرب من المؤسسات التعليمية.

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أمطار رعدية غزيرة على 19 ولاية اليوم الوطني

أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بإستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، إلى غاية الساعة التاسعة مساء من مساء اليوم الأحد.

وحسب ذات التنبيه، فإن كمية الأمطار المتوقعة، ستصل إلى 40 ملم محليا.

كما تتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من الجزائر العاصمة، وسوق أهراس، تيسمسيلت، والأغواط.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، والمسيلة، وتيارت، ميلة، وأم البواقي.

وكذا ولايات تيزي وزو، وسطيف، والجلفة، قسنطينة، والبيض.

بالإضافة إلى ولايات المدية، وسعيدة، والنعامة، وبومرداس، البويرة.

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