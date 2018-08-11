الأمن يحرر فتاة اختطفها أفراد عصابة واغتصبوها في عنــابة !

الجناة استعملوا مركبة واقتادوا الضحية باستعمال العنف والتهديد

نجحت، فجر أمس، عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة في الإطاحة بعصابة أشرار متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة، على مستوى طريق «القطارة « البحري، وتحرير فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، كانت رهينة أفراد العصابة بالشاطئ الصخري، بعد تحويل وجهتها، منذ يومين، بواسطة مركبة من وسط المدينة تحت طائلة التهديد بالعنف والقوة.

حيث تم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية. العملية جاءت إثر دورية روتينية لعناصر الشرطة القضائية، أين لفت انتباه أحد عناصرها فتاة موجودة ضمن مجموعة من الشباب بالمنطقة البحرية الصخرية، مما استدعى التنقل إلى عين المكان.

وأثناء عملية الفحص والتعريف القانونيين كشفت الفتاة بأنه قد تم تحويلها إلى هذا المكان تحت طائلة التهديد باستعمال مركبة، أين تم توقيف الشبان الأربعة وتحويل الفتاة على الطبيب، لاسيما أنها أكدت تعرضها إلى اعتداء جنسي بالتداول من قبل محوليها.

ليتم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين تمهيدا لتقديمهم أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم.