الأمن يدعو إلى الإلتزام بقانون المرور خلال الشهر الفضيل

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، إلى الالتزام الصارم بقواعد قانون المرور مع حلول شهر رمضان المعظم.

وأفاد بيان للمديرية، بوفاة 21 شخصا وجرح 458 آخرين من نهاية مارس المنصرم إلى 20 أفريل الجاري، وذلك رغم تدابير الحجر الصحي والتخفيف من حركة السير.

وتناشد المديرية العامة للأمن، بمناسبة حلول شهر رمضان، كل مستعملي الطريق وسواق المركبات للالتزام الصارم بقواعد قانون المرور.

مشيرا الى أن هذه المناسبة الدينية تتزامن هذه السنة مع المرحلة الاستثنائية المتعلقة بتدابير الحجر الصحي، واستفادة بعض فئات المجتمع من تراخيص السير لضمان ديمومة الخدمة العمومية.

وهو ما يجعل الطرقات تعرف انخفاضا محسوسا في حركية المركبات على الطرقات السريعة ومحاور المدن.

وأضاف البيان أنه ورغم هذا التخفيف في حركية السير، الا أنه تم تسجيل وقوع 390 حادث مرور في الفترة الممتدة من 31 مارس الماضي إلى 20 أفريل الجاري.

وتمت الاشارة إلى أن شهر رمضان المعظم، يشهد أيضا حركية خاصة في تنقل بعض المواطنين، مع تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني.

وجددت المديرية، الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق لاحترام قواعد القانون المرور، مع أخذ كل الحيطة والحذر في التنقل وعدم الإفراط في السرعة، حفاظا على الارواح.

وأكدت مديرية الأمن، أن الحوادث المشار إليها سابقا يبقى سببها الأول هو العنصر البشري بـنسبة 93 بالمائة.

وتضع المديرية أرقامها الخضراء المجانية 1548 و104 و رقم شرطة النجدة 17، في خدمة المواطنين.