الأمن يدعو المواطنين إلى الإلتزام بالمواقيت الجديدة للحجر

تذكر المديرية العامة للأمن الوطني، المواطنين ومستعملي الطريق العام، بالإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بخصوص الحجر الصحي.

ويأتي ذلك، تحسبا لدخول الإجراءات المتعلقة بتكييف الحجر الجزئي حيز التنفيذ ابتداء ً من اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صبيحة اليوم الـموالي،

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ذكرت مصالح الأمن بالإجراءات التالية:

تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، على المستوى الوطني.

ويبقى النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا.

غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، لـمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020.

تمديد إجراءات حظر أي نوع من تجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، لاسيما حفلات الزواج والختان، التجمعات على مستوى الـمقابر وغيرها من الـمناسبات.

وكذا التقيد بالبروتوكول الصحي على مستوى المساجد.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين، إلى ضرورة الالتزام بالمواقيت المُحددة من أجل المحافظة على الصحة العامة.

وتوصي المديرية، سواق المركبات ومستعملي الطريق العام بالتقيد بقواعد السياقة السليمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الانسدادات المرورية في ساعات الذروة وقبيل مواقيت بداية الحجر الصحي.

وأكدت المديرية، إنها تُعوّل على تعاون المواطن مع مصالح الشرطة لضمان الصحة العامة والحفاظ على الأرواح و تدعوه للمساهمة الفعالة في تجاوز هذه الظروف الصحية الخاصة.