الأمن يدعو مستعملي الطريق للرفع من درجة الحذر خلال التقلبات الجوية

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني، مستعملي الطريق، لأخذ الحيطة والحذر عند بداية تساقط الزخات الأولى من الأمطار، لما تسببه من مخاطر الطريق.

وبتعلق الأمر، بسائقي حافلات نقل المسافرين والشاحنات والمركبات الخفيفة، والدراجات النارية.

وذكرت المديرية، عبر بيان لها، السواق، بضرورة إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات وحالة أطر عجلاتها والإنارة ومنظومة الفرملة والأجهزة المختلفة الرؤية وماسحات الزجاج.

كما دعتهم، لتجنب السرعة بالأخص عند سقوط القطرات الأولى للأمطار.

وكدت المديرية، على ضرورة توخي الحذر عند السير في طرق ومسالك المناطق الجبلية والغابية، التي تقل أو تضعف فيها الرؤية، خاصة في فترات الليل مع ظهور الضباب.

وهو ما يستدعي التقليل من السرعة، وتشديد احترام إشارات المرور داخل التجمعات السكنية.

هذا وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق، بالرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة 17، ودعائم التواصل الاجتماعي للأمن الوطني الموقع الإلكتروني وصفحتي الفايسبوك والتويتر.

وهي الوسائل الموضوعة تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة للإصغاء لانشغالاتهم والرد على طلباتهم، المتعلقة بالنجدة وتقديم المساعدات لهم.

كما تدعو المديرية المواطنين في المناطق التي تشهد تقلبات مناخية، المتابعة الحثيثة عبر وسائل الإعلام والإذاعات المحلية للنشرات الجوية الخاصة.

وهو ما يسمح لهم من الاطلاع على تطورات الحالة الجوية، ويمكنهم من المساهمة في أخذ التدابير الكفيلة بتعزيز حماية المواطنين والممتلكات.