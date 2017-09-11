النيابة العامة أودعت 4 مشتبه فيهم الحبس المؤقت

تمكنت الشرطة القضائية بتلمسان، من فك لغز السرقات استهدفت فيلات أثرياء اقتحمها لصوص واستولوا على مليار سنتيم ومجوهرات على مراحل.

وعملا بنظام «آفيس» لفحص البصمات، تمكن محققو الشرطة من تحديد هويات المشتبه فيهم في هذا النشاط الإجرامي.

وكان أحد ضحايا هذه الشبكة الملثمة قد جرد من مبلغ 400 مليون سنتيم لوحده.

وكان الجناة يختارون منازل الأثرياء. ويترصدون بدقة فترة غيابهم للقيام بالإغارة على «فيلاتهم» باستعمال أقنعة ومفاتيح مقلدة.

المحققون توصلوا إلى أربعة مشتبه فيهم تباعا وكلهم مسبوقون قضائيا، حيث اعترفوا بمسؤوليتهم في الجرائم المذكورة وقدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

وأحالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أين أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم.

وكيفت جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، مع إخفاء أشياء مسروقة مع حجز معدات السطو المستعملة في التسلل للمنازل.

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