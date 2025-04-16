الأمن يوجّه نداءً للقبض على عصابة القروض الوهمية!

دعت مصالح الأمن الوطني بولاية سطيف المواطنين إلى التبليغ عن 4 أشخاص يوهمون ضحاياهم بتقديمهم قروضا من أجل شراء أجهزة كهرومنزلية. بعدما نشرت أرقامهم الهاتفية وحساباتهم عبر الفايسبوك.

وطبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة. تنهي مصالح أمن ولاية سطيف إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين بالصور كل من “ع س” - “س م” – “ع ع” – “ب ب” يقومون بالنصب على ضحاياهم. من خلال إيهامهم بمنحهم قروض مالية وتمكينهم من الحصول على سلع عبارة عن أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط. باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وسلبهم مبالغ مالية.

كما أن المشتبه فيهم يستغلون في نشاطهم الإجرامي طرقا إحتيالية بواسطة موقع فايسبوك عبر الصفحات التالية Abdou Facilti / Faysal Mhanil. الجزائر اليوم – الكهرومنزلية للتقسيط . عادل اكترومنجي – البركة لتقسيط.

كما أن التعامل معهم كان عبر الأرقام الهاتفية الآتية 0556459303-0664745910-0663043753-0671939172. 0556833934 – 0559272469

من جهتها، وجّهت مصالح أمن ولاية سطيف نداء لكل شخص قد وقع ضحية للسالفي الذكر أو تعامل مع الصفحات و الأرقام أعلاه. أو له معلومات بصفته شاهدا، الإتصال بنيابة

الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة أو أمن دائرة عموشة. لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

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