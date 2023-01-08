الأمير هاري: توسلنا أبي أن لا يتزوج كاميلا!

فجر الأمير هاري مفاجأة حول زوجة أبيه كاميلا باركر بولز، وقال أنه وشقيقه ويليام توسلا والدهما تشارلز ألا يتزوجها.

وذكر الأمير هاري في مذكراته كيف طلب من تشارلز عدم الزواج من كاميلا. قال إنه يخشى أن تكون زوجة أب “شريرة”، كما قرأ عنها في القصص الخيالية.

وأضاف: “أتذكر أنني تساءلت.. إذا كانت ستكون قاسية معي، إذا كانت ستصبح مثل كل زوجات الأب الشريرات في القصص”.

واتهم هاري كاميلا بالمملة خلال لقائهما الأول. وهو يعتقد أن ذلك هو السبب في أنه لم يكن وريثا للعرش.

وكشف هاري أيضا أن ويليام لم يكن يحب كاميلا، حيث كان يعتقد أن طلاق والده من والدته ديانا كان بسببها.

وزعمت مصادر أن تشارلز تلقى طلب طلاق من كاميلا في عام 2018، بعد الذكرى الثالثة عشرة لزواجهما.

وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور، إن كاميلا طلبت طلاقا سريعا.

وقال مصدر: “كاميلا تعرف ما يكفي من الأسرار القذرة لإسقاط النظام الملكي، وهي غاضبة بما يكفي للقيام بذلك”.

وأضاف ذات المصدر، أن كاميلا كانت تدفع الجميع إلى الجنون بأسلوبها الجدلي. ويزعم أن زوجة تشارلز كانت لديها نزاعات مع ميغان ماركل، وكيت ميدلتون، وويليام.

حيث قال: “إنها غيورة جدا من كيت وميغان الأصغر سنا، لقد شنت حملة طعن في الظهر ضدهم. واصفة إياهم بعامة الناس وغير مؤهلين للانضمام إلى العائلة المالكة!”.

وقال مصدر إن الأمور أصبحت سيئة للغاية بين تشارلز وكاميلا لدرجة أنها “هددت بالكشف عن كل أسرار العائلة المالكة المظلمة”.

وقال المصدر إن كاميلا طلبت ما يصل إلى 400 مليون دولار للاحتفاظ بالأسرار، وانتهت القصة قبل احتفالات عيد ميلاد تشارلز السبعين.