الأمير هاري: شعرت دائما بأنني مختلف عن العائلة الملكية وميغان أنقذتني!

قال الأمير هاري، أنه لطالما شعر بأنه مختلف قليلاً عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطاني، مضيفا أن زوجته ميغان ماركل “أنقذته” من هذا الوضع.

وكشف الأمير، في مقابلة مطولة مع أخصائي في معالجة الصدمات، إن تدخين الحشيشة ساعده على تخطي مشكلاته داخل الأسرة.

ووفقا لما ذكرته فرانس برس، قال هاري للطبيب غابور مايت إنه بعد نشأته في “أسرة مفككة”.فإنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي “صدمات” إلى أطفاله.

وقال هاري، في هذه المقابلة التي بُثت على الهواء: “طوال حياتي، منذ الصغر. كنت أشعر بأني مختلف قليلا عن سائر أفراد عائلتي.. كنت أشعر بأني غريب في هذه البيئة. وأعلم أن والدتي شعرت بالأمر نفسه”.

مشيرا إلى أن زوجته ميغن ماركل أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها “كائن استثنائي” أتى “من عالم مختلف لمساعدته”.

وأكد مايت، وهو مؤلف كتب كثيرة عن الصدمة والإدمان والمرض، أن هاري يعاني من “اضطراب نقص الانتباه”.

وفي تلخيص لحياة الأمير، قال الأخصائي إن هاري يعاني من “صدمات كثيرة”.

كما تحدث هاري، عن طريقة تربيته طفليه، أرتشي (3 سنوات)، وليليبت (سنة واحدة).

وقال “أشعر بمسؤولية كبيرة عن عدم نقل الصدمة أو التجارب السلبية التي مررت بها”.

مشيراً إلى أنه وزوجته ميغن يحاولان التعلم من “الماضي” و”الأخطاء” من أجل “كسر هذه الحلقة”.