الأمير هاري: يخوض مناورات عسكرية لـصد أي هجوم روسي مفترض على البلاد

أعرب الأمير هاري عن ترحيبه الكبير بفرصة الانضمام لمشاة البحرية الملكية على خط المواجهة في المناورات العسكرية للدفاع البريطاني، التي ستستمر في النرويج لمدة اثنتي عشرة أسبوعا.

حيث التحق الأمير هاري دوق ساسكس، بألف جندي بريطاني يتدربون على صد “الغزو الروسي المفترض” لبلادهم، في مناورات تعد الأكبر من نوعها منذ 20 عاما، والتي تندرج في إطار الرد على “العدوان الروسي المستمر”.

كما تشكل القوة الرئيسية لحماية الجناح الشمالي لأوروبا في حال نشوب أي نزاع، حسب ما أكدته صحيفة “ذا ميرور” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري بريطاني رفيع المستوى قوله: “أن مشاركة الأمير خبر سار بالنسبة لمشاة البحرية الذين سيعتبرون ذلك بمثابة دعم لهم “.

كما انضمت للمناورات قوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيخوضها ثمانية آلاف جندي.