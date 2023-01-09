الأمين العام السابق لبلدية بلوزداد مهدد بالحبس لـ 5 سنوات

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للامين العام السابق لبلدية بلوزداد السابق (ع.ك). مع التماس ايضا العزل و الاقصاء من ممارسة الوظائف العمومية لمدة 5 سنوات. و التماس ايضا عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج لرئيس حظيرة ببلدية بلوزاد سابقا (ش.ط). بعد متابعتهما بتهم اساء استغلال الوظيفة وجنحة طلب مزية غير مستحقة .

حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد قيام المتهمين بطلب رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم من احد المتعاملين الاقتصادين. من اجل تسوية وضعيته بعد مشاركته بمناقصة.

و بعد مثول الامين العام السابق لبلدية بلوزداد انكر التهم المنسوبة اليه و صرح هذا الاخير. انه سبق و ان اقرض الضحية مبلغ 5 ملايين سنتيم و لم يطلب اي رشوة.

وصرح الضحية ان الامين العام لا علاقة له بالقضية و اكد بانه اقرضه مبلغا من المال. فيما انكر رئيس الحظيرة المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش التهم المنسوبة اليه.

فيما رافعت هيئة دفاع الامين العام السابق لبلدية بلوزاد سابقا (ع.ك) ان موكلها موظف منذ اكثر من 33 سنة و لم ينسب اليه جرم. و ليس له اي علاقة بالقضية مؤكدة انه لم يتدخل من اجل تسوية ملف المتعامل الإقتصادي. و ان جميع الشهود اكدو انهم لم يسمعو لما طلب مزية من الضحية. ملتمسة برائته من جميع التهم المنسوبة اليه. فيما حدد القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى الاسبوع المقبل.