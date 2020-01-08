الأمين العام لأوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر

قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” أن المنشآت النفطية في العراق آمنة والإنتاج مستمر.

أفاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء،أن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.

وكشف باركيندو، على هامش مؤتمر في أبوظبي نقلا عن وكالة رويترز، أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال.

وأشار إلى تفائله بأن العراق سيصل إلى معدل إمتثال تصل نسبتة 100 في المائة، مع تخفيضات أوبك في الوقت المناسب.

ووجه باركيندو رسالة إلى الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، قال فيها “أن منظمة أوبك لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.