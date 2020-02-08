الأمين العام للأمم المتحدة يثنى على دور الجزائر في اتفاق السلام بمالي

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم السبت على دور الجزائر في اتفاق السلام بمالي المنبثق عن “مسار الجزائر”.

قال غوتيريش اليوم، بباديس أبابا أن إتفاق الجزائر يعد حجر الزاوية لاستقرار الساحل، مؤكدا على عزم الأمم المتحدة مواصلة دعمه.

و أوضح غوتيريش عند افتتاح قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول الساحل وليبيا أننا سنواصل دعم تجسيد اتفاق السلام بمالي الذي يعد حجر الزاوية الذي بدونه لن يتحقق الاستقرار في المنطقة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل مضيفا انه من الضروري الاستجابة لدعوات حكومات المنطقة بخصوص احتياجاتها الأمنية و التنموية.

وتابع يقول الأمين العام الاممي نحن نعلم بأننا لن نتمكن أبدا من القضاء على التطرف العنيف فقط بالحلول الأمنية، حيث تبقى التنمية أفضل وسيلة للوقاية من اجل السلام”.