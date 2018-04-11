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الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الحكومة الجزائرية وعائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

الوطني
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الأمين العام للأمم المتحدة يعزي الحكومة الجزائرية وعائلات ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
بقلم م. فيصل

قدم اليوم الأربعاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تعازيه الخالصة” لعائلات الضحايا وللشعب الجزائري وحكومته.

وهذا على إثر تحطم طائرة عسكرية صباح اليوم بمدينة بوفاريك بالبليدة مما أدى إلى وفاة 257 شخصا.

وصرح الناطق باسم الأمين العام السيد ستيفان ديجاريك للصحافة قائلا: لقد  تلقى الأمين العام بحزن شديد.

نبأ التحطم المأساوي لطائرة عسكرية هذا الصباح بالقرب من الجزائر العاصمة.

والذي أودى بحياة ما يزيد عن250 شخصا على متنها اضافة إلى أعضاء طاقمها.

حيث كتب أنطونيو غوتيريش في رسالة التعزية:

“يُقدّم الأمين العام خالص تعازيه  لعائلات الضحايا وإلى الشعب الجزائري وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية”.

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