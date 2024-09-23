الأمين العام للأمم المتحدة يُهنئ الرئيس تبون

بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة إنتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جاء في رسالة التهنئة: “أودّ التوجه إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهانيّ الحارّة بمناسبة انتخابكم لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف غوتيرش: “أنا سعيد بالتعاون الوثيق الذي يجمع الجمهورية الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة. كما أحرص على التعبير عن امتناني للدور الفعّال الذي يلعبه بلدكم الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي. خاصة داخل مجلس الأمن، لإحلال السلام والأمن في إفريقيا والعالم”.

كما عبر غوتيرش، عن حرصه ليجدد التهانيّ، للرئيس تبون، على تعزيز المكاسب والتقدم المهم الذي سجلته الجزائر، في التطور الاقتصادي والاجتماعي.

واغتنم غوتيرش هذه المناسبة، ليجدد الإستعداد التام لهيئة الأمم المتحدة، لتعزيز شراكتها مع الجزائر. في ترقية السلم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.