الأمين العام للإتحاد العربي للنفط: قمة الجزائر فرصة هامة للم الشمل

أكد الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، عماد حمدي، أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر كانت فرصة هامة للم شمل الشعوب العربية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم.

وجاء ذلك، في كلمة للأمين العام خلال استقباله، من طرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الخميس. بحضور رئيس الفدرالية الوطنية لعمال المحروقات، حمو طواهرية.

وحسب بيان للوزارة، بحث الأطراف السبل الكفيلة لدعم التعاون العربي المشترك. لاسيما في ميدان التأهيل والتكوين في مجالات النفط، الكيماويات والمناجم.

ويأتي هذا اللقاء تحسبا لانعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات يومي 6 و7 نوفمبر الجاري بولاية سكيكدة. والذي سيحمل شعار “تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي”.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربي الى أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر كانت فرصة هامة للم شمل الشعوب العربية. وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم.

كما أكد عماد حمدي بأن المؤتمر ال 12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، والذي سينعقد في الجزائر، سيشكل فرصة لمراجعة واقع الحركة النقابية. ودراسة سبل تفعيل دورها، وتطوير نشاطاتها على الصعيد المحلي والعالمي.

كما أشاد الطرفان بجودة العلاقات الجزائرية المصرية، وأكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المحروقات، الطاقة وصناعة الأسمدة. وأكد الطرفان على أنه ستشهد الفترة القادمة زيارات متبادلة بين خبراء البلدين في هذا الإطار.