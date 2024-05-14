الأمين العام لوزارة الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, لوناس مقرمان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, فاليري نيوسم غارنييري, المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الأغذية العالمي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة. تقوم غارنييري بزيارة رسمية في الجزائر من 13 إلى 16 ماي 2024, مرفوقة بكولين فليشر-شنايدر المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الأغذية العالمي.

وحسب ذات البيان، فلقد أشاد المسؤولان بالتزام الوكالة الإنسانية الطويل الأمد اتجاه اللاجئين الصحراويين.

وكذا بعلاقة التعاون الممتازة القائمة بين الجزائر وبرنامج الأغذية العالمي، إذ ستكون هذه الزيارة فرصة لوفد برنامج الأغذية العالمي لزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف.

وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجهود التي تبذلها الجزائر، منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين الصحراويين.

وذلك في إطار روح التضامن والأعراف الجزائرية في حسن الضيافة وطبقا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال.