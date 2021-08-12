الأمين العام لوزارة الصحة: النيران وصلت لمستشفى ميشيلي في تيزي وزو

كشف الأمين العام لوزارة الصحة،عبد الحق سايحي، إن النيران قد وصلت لمستشفى ميشلي في تيزي وزو، مؤكدا إنه سيتم تحويل كل المرضى المتواجدين فيه إلى مستشفى آخر.

وجاء هذا التصريح، خلال لقاء عقد بوزارة الصحة، اين تم دراسة عدة نقاط منها الدعم ومواصلة العمل بولاية تيزي وزو وبجاية وغيرها من الولايات المتضررة من الحرائق والتكفل بكل المصابين.

وأكد سايحي، على ضرورة جاهزية كل الأطقم الطبية، لاستقبال أي طارئ.

وكشف ذات المسؤول، إنه قد تم اليوم الخميس، تجهيز شاحنتين من الأكسجين، لإرسالها لكل من ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبخصوص التوظيف، قال الأمين العام لوزارة الصحة: “سنقوم بتوظيف الأطباء في الجنوب، أما الشمال مازالت مسألة التوظيف قيد الدراسة”.

ومن جهته، قال المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة إلياس رحال، إن مصالحه قد لاحظت تراجعا في عدد الاصابات منذ الأيام القليلة الفارطة، مشددا على إن أخذ الحيطة والحذر تبقى واجبة.

واضاف ذات المسؤول، إن بعض الولايات سجلت ارقام كبيرة للاصابات بالفيروس التاجي، مثل بجاية وتيزي وزو والبليدة والمدية، مشيرا إلى إن عدد الاصابات في ولاية جيجل ارتفع بنسبة 95 بالمائة.

وشدد رحال على ضرورة التحكم في الوضع بالمستشفيات من حيث عدد الأسرة وتوفير الأدوية، أما بخصوص الأكسجين فقد أكد إن هناك استقرار هذه الأيام وهو متوفر.

كما اقترح مدراء الصحة بمختلف ولايات الوطن، تدعيمهم بأطباء الخدمات الجامعية ولو لقسم التلقيح، بسبب إصابة عدد كبير من الأطباء بالكوفيد.