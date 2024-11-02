الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس تبون 

بعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأشاد حسين إبراهيم طه في رسالة التهنئة بالدور الجزائري المحوري والتاريخي في هذه المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما أكد حسين إبراهيم طه سعي منظمة التعاون الإسلامي الدائم لتعزيز القيم التي تجمع أعضاءها وتوثيق أواصر التعاون والمنافع المتبادلة.

وفي الختام أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذه المناسبة، عن تطلعه لما يوليه رئيس الجمهورية من رعاية واهتمام لتعزیز التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية.