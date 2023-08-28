الأهلي السعودي يخطط لتجديد عقد بودبوز !

تخطط إدارة نادي الأهلي السعودي، لتجديد عقد لاعبها الدولي الجزائري، رياض بودبوز، المرشح بقوة لمغادرة الفريق الصائفة الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت رغبة إدارة الأهلي في التخلص من لاعب الخضر رياض بودبوز، بسبب اكتمال نصاب اللاعبين الأجانب في النادي.

وفجّرت أمس الأحد، جريدة “الوطن” السعودية، مفاجأة مدوية، حينما أكدت سعي إدارة الأهلي، إلى التجديد للدولي الجزائري، قبل إعارته إلى أحد الأندية.

كما أشار ذات المصدر، بأن رغبة مسؤولي الأهلي بالتجديد لبودبوز، تصطدم برغبة الأخير، في أن يكون انتقاله نهائيا وبتعويض من إدارة النادي.

مبرزة نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن محاولات الأهلي لتجديد عقد بودبوز، لا تزال قائمة، وفي حال فشلها فستضطر الإدارة إلى تعويض لاعب الخضر ماديا.

للإشارة فإن بودبوز، يملك اهتمامات بالجملة من دوري “روشن” السعودي، أبرزها من ناديي ضمك وأبها.