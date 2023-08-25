بودبوز يخرج عن صمته ويتحدث عن مصيره مع الأهلي

خرج الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن صمته للحديث عن مستقبله مع الأهلي السعودي، بعد الأخبار الكثيرة التي أشارت إلى رغبة الإدارة في التخلص منه.

وقال بودبوز، في هذا الصدد: “أريد البقاء بالطبع، هذا هو عالم كرة القدم، الجميع يتحدث دون علم مؤكد”.

ليضيف في تصريحات نقلها موقع “Afrik Foot” أمس الخميس: “لكن في الأخير إذا كان لا بد من رحيلي، فسيحدث ذلك.. أما بالنسبة لي على المستوى الشخصي، فقد قمت بالتحضير خلال الفترة الماضية لأواصل مسيرتي مع الأهلي”.

وختم لاعب الخضر: “إذا قال لي أحدهم ارحل!، سأغادر.. المؤكد في الوقت الحالي، أنني هنا في الأهلي، الأمور تسير بشكل جيد مع المدرب واللاعبين، وأتمنى الاستمرار مع الفريق”.