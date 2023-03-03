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الرياضة

الأهلي المصري يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية

بقلم محمد.ل
الأهلي المصري يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية
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اعتذرت إدارة نادي الأهلي المصري، عن المشاركة في البطولة العربية للأندية 2023، التي ستقام في السعودية، بمشاركة 37 فريقا.

وكان مقررا أن يدخل الأهلي البطولة، رفقة ممثلي كبرى البطولات العربية، في مرحلتها النهائية انطلاقا من يوم الـ 20 جويلية 2023.

وبرر الأهلي في بيان نشره أمس، هذا القرار بأن المسابقة تلعب 5 أيام فقط بعد نهاية الدوري المصري، وهو ما سيحرم اللاعبين من اجازتهم السنوية، كما انه قد يتسبب في إرباك برنامج التحضيرات للموسم الذي يليه.

الأهلي المصري

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