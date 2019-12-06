الأوبك وحلفائها يتفقون على خفض إضافي لإنتاج النفط

اتفق منتجو النفط بقيادة روسيا والسعودية، على خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل، يوميا في الربع الأول من عام 2020.

وصرح وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفالك، ان لجنة من وزراء الطاقة تمثل منظمة البلدان المصدرة للبترول “اوبك” والمنتجين غير أعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا أوصت بخفض الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان، انه لا يمكن القول أن الأوبك وصل إلى اتفاق حتى يكون تجمع مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة

ومن جهة أخرى، قال وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، انه تم التوصل إلى اتفاق لكنه لم يقم بإعطاء التفاصيل.