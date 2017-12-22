الأوكرانيين ضد نظام التأشيرات مع روسيا

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الأوكرانيين ضد نظام التأشيرات مع روسيا
بقلم هواري شالخ

كشف استطلاع للرأي العام أجرته مجموعة رايتينغ” للدراسات الاجتماعية، أن أكثر من (51٪) من الأوكرانيين يرفضون نظام التأشيرة مع روسيا.

وجاء في الدراسة: “لو أجري استفتاء على إدخال نظام التأشيرة مع روسيا، فستنال هذه المبادرة تأييد 32٪ من المستطلعين وسيصوت ضدها – 51٪، أما 4% فسيمتنعون عن التصويت.
فيما أشار 13% ممن استطلعت آراؤهم إلى أنهم لم يحددوا موقفهم بعد”.
ووفقا للمسح، فإن أغلب مؤيدي فرض التأشيرات مع روسيا، يقيمون في المناطق الغربية من أوكرانيا – 42٪.
وكان وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين قد أعلن في وقت سابق أن البلاد تحتاج لفرض مراقبة كاملة على جميع الذين يدخلون البلاد من روسيا.

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