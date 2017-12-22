الأوكرانيين ضد نظام التأشيرات مع روسيا

كشف استطلاع للرأي العام أجرته مجموعة رايتينغ” للدراسات الاجتماعية، أن أكثر من (51٪) من الأوكرانيين يرفضون نظام التأشيرة مع روسيا.

وجاء في الدراسة: “لو أجري استفتاء على إدخال نظام التأشيرة مع روسيا، فستنال هذه المبادرة تأييد 32٪ من المستطلعين وسيصوت ضدها – 51٪، أما 4% فسيمتنعون عن التصويت.

فيما أشار 13% ممن استطلعت آراؤهم إلى أنهم لم يحددوا موقفهم بعد”.

ووفقا للمسح، فإن أغلب مؤيدي فرض التأشيرات مع روسيا، يقيمون في المناطق الغربية من أوكرانيا – 42٪.

وكان وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين قد أعلن في وقت سابق أن البلاد تحتاج لفرض مراقبة كاملة على جميع الذين يدخلون البلاد من روسيا.