الإبراهيمي ورحابي وبوشاشي وعبد النور يصدرون بيانا خلال ساعات

كشف الدبلوماسي والوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، عن إطلاق مبادرة جديدة، تبنتها شخصيات وطنية وازنة، لتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال رحابي إن المبادرة ستكون في شكل بيان، شارك في توقيعه، رفقة كل من أحمد طالب الإبراهيمي، والمحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي.

وكان من بين الموقعين على البيان أيضا، الحقوقي علي يحيى عبد النور والوزير الأسبق محمد السعيد وآخرون.

وسيتم الإعلان عن المبادرة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، حسب ما كشفه رحابي، خلال نزوله ضيفا على برنامج “60 دقيقة بوليتيك”.

وتتضمن المبادرة الجديدة التي جاءت على شكل بيان موجه للشعب الجزائري وللسلطة القائمة، حسب رحابي، مجموعة من الاقتراحات.

تجدر الإشارة في الأخير، إلى برنامج “60 دقيقة بوليتيك”، يبث على الهواء مباشرة، عبر منصات رقمية، بالاشتراك بين موقعي “النهار أونلاين” وALG24.

