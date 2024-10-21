الإتحادية الوطنية للتعليم العالي تُطمئن طلبة الطب

ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعى الحوار الجاد الذي تكرسه وزارة التعليم العالي، وتشيد بما أبان عنه الوزير من تجاوب إيجابي مع المطالب المطروحة من طرف طلبة الطب، على نحو يضمن التكفل بها.

ودعت الإتحادية، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى الإسراع في تناول هذه الانشغالات في نطاق لجنة مشتركة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والقطاعات المعنية بالمسائل المطروحة رفقة ممثلين عن الطلبة لتجسيد قرارات الوزير.

كما دعت الطلبة المعنيين بهذه الوضعية بمزاولة دروسهم بشكل عادي حيث يتم في نفس الوقت التكفل بانشغالاتهم كاملة في أقرب الآجال.

وتطمئن الاتحادية الطلبةـ لتؤكد أن الوضعية تسير نحو التجسيد في القريب العاجل.

ومن جهة أخرى، تتوجه الاتحادية إلى الطلبة المعنيين منوهة بضرورة التمسك بمبدأ الحوار والتحلي بروح التشاور الحكيم بما يخدم مطالبهم ويحفظ المصلحة العامة والاستقرار.

وإزاء ذلك، فإن الاتحادية تقف داعمة لكل المساعي الخالصة التي تخدم الأسرة الجامعية والمؤسسة الجامعية والبحثية وتخدم الوطن العزيز.

وختاما، قالت الاتحادية، إنّ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مرتكز تنموي جوهري معوَّل عليه في بلادنا. و إن ما يخدم ارتقاءه هو تضافر جهود المنتسبين إليه وتماسكهم وتفاهمهم كأسرة واحدة.