الإتحاد الأوروبي سيعاقب “غوغل وفيسبوك وتويتر” لهذا السبب..

قرر الاتحاد الأوروبي، معاقبة شركات غوغل وفيسبوك وتويتر، في حال تقاعست باستمرار عن إزالة المحتوى المتطرف منها.

وذلك في غضون ساعة واحدة من طلب السلطات، وإلا ستفرض غرامات مالية على هذه الشركات تصل الى 4 بالمئة من حجم إيراداتها العالمية.

حيث صوت البرلمان بالأغلبية، أمس الأربعاء، لصالح دعم الاقتراح الخاص بالتصدي لإساءة استخدام خدمات الاستضافة على الأنترنت “لأغراض إرهابية”.

في حين سيضع البرلمان الجديد، الذي سينتخب في ماي المقبل، اللمسات النهائية على نص القانون، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يستغرق أشهرا عدة.

يأتي هذا بعد فضيحة البث المباشر على الفايسبوك، لمسلح وهو يقتل 50 شخصا، في مسجدين بنيوزيلندا، في مارس الفارط.