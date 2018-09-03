الإتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج عن صحفيي “رويترز” المسجونان في ميانمار

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صحفيين من “رويترز” حكم عليهما بالسجن في ميانمار، فيما يتعلق بعملهما الصحفي لتغطية أزمة الروهينجا.

وحسبما جاء في وكالة رويترز ، أن قاضي في ميانمار، اليوم الاثنين، حكم بسجن لمدة 7 سنوات في حق الصحفيين “وا لون” و”كياو سوي أو” عن تهمة إنتهاك قانون بخصوص أسرار الدولة.

واعتبر مكتب السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي أن الحكم ” يقيد حرية الإعلام وحق الناس في المعرفة وتطور سيادة القانون في ميانمار”، وينبغي إعادة النظر في الأحكام والافراج عنهما فورا دون شروط.